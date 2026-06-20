Preminula Slavenka Drakulić, jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, novinarki i publicistkinja

Početkom 1990-ih bila je, zajedno s još nekoliko autorica, meta nacionalističkih napada nakon što su u jednom tekstu označene kao "Vještice iz Rija". Unatoč tome, nastavila je graditi međunarodnu karijeru te objavila niz zapaženih knjiga, među kojima su "Kako smo preživjeli", "Balkan Express", "Oni ne bi ni mrava zgazili", "Café Europa", "Basne o komunizmu" i "Ponovo u kavani Europa".