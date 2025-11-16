Oglas

član HSLS-a

Preminuo bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora Baltazar Jalšovec

author
Hina
|
16. stu. 2025. 17:01
svijeća -pixabay
Andreas Lischka from Pixabay

U 88. godini života preminuo je Baltazar Bolta Jalšovec iz Štrukovca u Međimurskoj županiji, istaknuti član HSLS-a i bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Oglas

Bio je iz Štrukovca u Međimurskoj županiji, a kao član HSLS-a biran je u Hrvatski sabor, gdje se zalagao za stvaranje boljih uvjeta hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima. Ujedno se zalagao za promicanje demokratskih vrijednosti i zakonodavnih inicijativa koje su utjecale na razvoj zemlje. U mandatu 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Dvije godine kasnije bio je jedan od osnivača nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom. Otkako je umirovljen, nije se pojavljivao na političkim skupovima i nije javno djelovao.

Baltazar Bolta Jalšovec rođen je 3. siječnja 1947. godine. Završio je Industrijsko-građevinsku školu, ali se uglavnom bavio poljoprivredom.

Jalšovec je bio čovjek i političar „od zanata“, narodni tribun, nepokolebljiv u svojim stavovima, uvijek je isticao odakle dolazi, govorio zavičajnim dijalektom i pronosio glas „običnog“ čovjeka. Jedan je od najdugovječnijih političara, a svojom mudrošću i iskustvom rado je dijelio savjete mlađim generacijama i onda kada je početkom 2000-ih napustio politiku. U ime svih stanovnika Međimurja, obitelji, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavam iskrenu sućut", izjavio je za Hinu župan Međimurske županije Matija Posavec.

Teme
Baltazar Jalšovec HSLS Hrvatski političar Međimurska županija Saborski zastupnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ