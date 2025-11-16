Preminuo bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora Baltazar Jalšovec

Jalšovec je bio čovjek i političar „od zanata“, narodni tribun, nepokolebljiv u svojim stavovima, uvijek je isticao odakle dolazi, govorio zavičajnim dijalektom i pronosio glas „običnog“ čovjeka. Jedan je od najdugovječnijih političara, a svojom mudrošću i iskustvom rado je dijelio savjete mlađim generacijama i onda kada je početkom 2000-ih napustio politiku. U ime svih stanovnika Međimurja, obitelji, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavam iskrenu sućut", izjavio je za Hinu župan Međimurske županije Matija Posavec.