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"Selo gori, a Vlada se češlja"

Prijatelji životinja: Gdje dođu megafarme nema života - ni za životinje niti za ljude

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Hina
|
18. lip. 2026. 12:13
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Zelena akcija i Prijatelji zivotinja odrzali su konferenciju za medije uz poruku " Selo gori, a Vlada se ceslja"
Josip Regovic/PIXSELL

Aktivisti Zelene akcije i Prijatelja životinja održali su u četvrtak prosvjednu akciju pod sloganom "Selo gori, a Vlada se češlja", tražeći obustavu svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj.

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Ispred Konferencijskog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama simbolično su predstavljala prvotno planiranih 24 zahvata megafarmi i klaonica u raznim hrvatskim županijama.

Uz podršku 12 građanskih inicijativa i više od 160 udruga, pozvali su Vladu da "konačno stane uz građane" koji su na prosvjedima u Zagrebu i Sisku te kroz peticiju s više desetaka tisuća potpisa jasno rekli ne megafarmama.

Enes Čerimagić iz Zelene akcije podsjetio je da su nakon prosvjeda u Zagrebu u veljači  poništene dozvole za projekt klaonice i bioplinskog postrojenja u Sisku, a na zahtjev investitora MHP Grupe i zahvat klaonice u Velikoj Ludini. Međutim, istaknuo je, ostali postupci vezani uz megafarme i dalje su u tijeku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek nije učinilo ništa po pitanju studije funkcionalne povezanosti tih zahvata.

"Sam investitor govori da se radi o vertikalno integriranim projektima koji su funkcionalno povezani, samo se nalaze na različitim lokacijama. Da bi se procijenio pravi utjecaj, potrebno ih je razmotriti u cijelosti, a ne pojedinačno", rekao je te upozorio da je lokalnim zajednicama situacija sada otežana jer moraju voditi više od 20 pojedinačnih sudskih postupaka, što gomila troškove i resurse.  

Oman: Gdje dođu megafarme nema života - ni za životinje niti za ljude

Pozvao je Ministarstvo da obustavi sve preostale postupke, a već izdana rješenja poništi. 

"Jedan od investitora, MHP Grupa, odustao je od svih podnesenih zahtjeva i od realizacije svih svojih zahvata na području Sisačko-moslavačke županije, što je potvrdilo i samo Ministarstvo. Stoga se pitamo zašto Ministarstvo još uvijek nije obustavilo pokrenute postupke i ukinulo već izdana rješenja", rekao je Čerimagić.

Organizatori su pozdravili potez MHP Grupe, no upozorili su da drugi investitor, PCC grupa, ne pokazuje namjeru odustajanja. Pozvali su MHP Grupu da, sukladno obećanjima, odustane i od farmi pilića u Apatiji i Velikom Pažutu gdje postoji snažno protivljenje lokalne zajednice.

Predsjednik Prijatelja životinja Luka Oman uputio je apel Vladi te naglasio da "Vlada ne smije nastaviti ignorirati građane" koji su opravdano zabrinuti i ne žele projekte megafarmi i klaonica pilića u četiri hrvatske županije.

"Gdje dođu megafarme, života nema - ni za životinje niti za ljude", rekao je Oman. Poručio je da će Prijatelji životinja nastaviti s aktivnostima, zajedno sa 12 građanskih inicijativa, "sve dok se i zadnji zahvat ne zaustavi".

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megafarme i klaonice ministarstvo zaštite okoliša prijatelji životinja prosvjed protiv megafarmi zagađenje okoliša

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