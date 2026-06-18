"Sam investitor govori da se radi o vertikalno integriranim projektima koji su funkcionalno povezani, samo se nalaze na različitim lokacijama. Da bi se procijenio pravi utjecaj, potrebno ih je razmotriti u cijelosti, a ne pojedinačno", rekao je te upozorio da je lokalnim zajednicama situacija sada otežana jer moraju voditi više od 20 pojedinačnih sudskih postupaka, što gomila troškove i resurse.