Policija objavila detalje
U prometnoj nesreći kod Učke smrtno stradao 19-godišnji motociklist
U prometnoj nesreći koja se dogodila 8. kolovoza oko 16.50 sati na Županijskoj cesti ŽC 5047, na dionici između Vele Učke i Veprinca, smrtno je stradao 19-godišnji motociklist, izvijestila je policija.
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Do prometne nesreće je došlo na način da je 19-godišnji njemački državljanin upravljao motociklom njemačkih nacionalnih oznaka, krećući se iz smjera Vele Učke prema Veprincu te nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad motociklom i pao. Nakon toga, zajedno s motociklom prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, gdje je udario u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin, dok se u vozilu nalazila i 47-godišnja putnica.
Od zadobivenih ozljeda 19-godišnji motociklist preminuo je na mjestu nesreće. Tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.
Zbog obavljanja očevida navedena dionica Županijske ceste 5047 bila je od 16.30 do 19.30 sati zatvorena za sav promet.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je smrtno stradali 19-godišnjak bio dio skupine vozača enduro motocikala koja se zajedno kretala navedenom dionicom. Motocikli članova skupine privremeno su oduzeti i upućeni na izvanredni tehnički pregled gdje su utvrđeni opasni tehnički nedostaci. Zbog utvrđenih prekršaja vozači su sankcionirani te im je naplaćena novčana kazna u iznosu od 660 eura.
Ovaj događaj ujedno ponovno skreće pozornost na važnost tehničke ispravnosti enduro motocikala koji sudjeluju u prometu na javnim cestama. Posebno je važno da motocikli, bez obzira na njihovu namjenu i vrstu, prije uključivanja u cestovni promet ispunjavaju sve propisane tehničke uvjete, izvijestili su.
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