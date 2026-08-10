U prometnoj nesreći kod Učke smrtno stradao 19-godišnji motociklist

Do prometne nesreće je došlo na način da je 19-godišnji njemački državljanin upravljao motociklom njemačkih nacionalnih oznaka, krećući se iz smjera Vele Učke prema Veprincu te nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad motociklom i pao. Nakon toga, zajedno s motociklom prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, gdje je udario u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin, dok se u vozilu nalazila i 47-godišnja putnica.