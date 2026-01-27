Prijavljena žena koja je napala zdravstvenog djelatnika u bolnici Sveti Duh, prijeti joj zatvorska kazna

Napadnutom djelatniku je pomoć pružio 29-godišnji zaposlenik te su obojica napadačicu zajedno spriječili u daljnjem napadu i zadržali do dolaska policije. Zaposlenik bolnice je pritom ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi gdje je utvrđeno da su ozljede lakše.