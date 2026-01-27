Oglas

Prijavljena žena koja je napala zdravstvenog djelatnika u bolnici Sveti Duh, prijeti joj zatvorska kazna

Hina
27. sij. 2026. 11:13
Klinicka bolnica Sveti Duh. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

Zagrebačka policija prijavila je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 54-godišnjakinju koja je u subotu navečer napala 33-godišnjeg zaposlenika Kliničke bolnice Sveti Duh i lakše ga ozlijedila, zbog čega joj prijeti i zatvorska kazna.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je ranije izvijestila da je 54-godišnjakinja napala 33-godišnjaka u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti.

Napadnutom djelatniku je pomoć pružio 29-godišnji zaposlenik te su obojica napadačicu zajedno spriječili u daljnjem napadu i zadržali do dolaska policije. Zaposlenik bolnice je pritom ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi gdje je utvrđeno da su ozljede lakše.

Osumnjičena je uhićena i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, nakon kojeg je prijavljena zbog kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku i predana pritvorskom nadzorniku.

Prema Kaznenom zakonu, prisila prema zdravstvenom radniku kažnjava se zatvorom u trajanju do tri godine, a ako je prisilom doveden u opasnost život ili tijelo zdravstvenog ranika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda, kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Napad Prisila prema zdravstvenom radniku Sveti Duh Uhićenje Zagreb Zdravstveni radnik

