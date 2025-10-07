Prije 34 godine raketirani su Banski dvori, a Hrvatska krenula putem neovisnosti

Na njemu su, prepričava Bušić, uz Mesića i Markovića, bili i Antun Vrdoljak i Gojko Šušak koji se ispričao da zbog obveza mora ranije ići, pa se dignuo od stola, a za njim i predsjednik Tuđman. "Da se Šušak nije dignuo, da smo mi ostali još …, duboko vjerujem da nas je neka viša sila, koja se za mene zove Bog, spasila“, kazala je Bušić.