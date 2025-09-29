Sud BiH je 18. kolovoza odbio Dodikovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika entiteta, a činjenicu da je on taj koji je nakon toga ipak potpisao prijedlog da se za premijera izabere Minić u parlamentu RS skrivali su sve do ponedjeljka kada su na mrežnim stranicama objavili presliku tog dokumenta s Dodikovim potpisom.