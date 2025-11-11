Policajac završio u pritvoru: Sumnja se da je naštetio dvojici mladića

Iz Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici objavili su u utorak da su donijeli rješenje o provođenju istrage zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Prema osnovanoj sumnji, policijski službenik je u prostorijama policijske postaje postupao prema mladićima na ponižavajući način te ih prijetnjama i zastrašivanjem pokušao navesti na davanje obavijesti ili priznanja vezanog uz jedan prekršaj.