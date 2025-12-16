Priveden dječji psihijatar osumnjičen da je zlostavljao i drogirao maloljetnike

Liječnik je tada, prema navodima majke 16-godišnjaka i još dvoje liječnika s istog Zavoda, grubo nasrnuo na oboljelog dječaka, više puta ga snažno udario po glavi, vrijeđao i omalovažavao. Majka je ispričala kako to nije bio prvi put. Prvi put, kaže, snažno ga je šakom udario u nos tako da je dječaku šiknula krv. Majka je ostala zbunjena, bila je u istoj prostoriji, liječničkoj ordinaciji, kada se to dogodilo. Kaže kako se nije snašla već je pokušala smiriti dječaka i obrisati mu krv s lica. Iako je bila potpuno zgrožena ponašanjem psihijatra, bojala se i ništa nije rekla.