KBC Osijek
Priveden dječji psihijatar osumnjičen da je zlostavljao i drogirao maloljetnike
Dječji psihijatar (46) iz KBC-a Osijek uhićen je i kazneno prijavljen zbog sumnje da je počinio niz teških kaznenih djela, uključujući zlostavljanje maloljetnih pacijenata i omogućavanje trošenja droge.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija na svojim stranicama. Psihijatar je osumnjičen, kako doznaje Index, za zlostavljanje četiri maloljetne djevojke i dvije punoljetne osobe - djevojku i mladića. Poslijepodne je priveden i čeka se odluka o istražnom zatvoru.
Godinama zlostavljao pacijente. Oni sada dali iskaze
Policija sumnja da je dječji psihijatar u razdoblju od 2016. do 2019. godine u osječkom KBC-u iskoristio svoj položaj. Prema navodima, svojim četirima pacijentima, koji su u to vrijeme bili maloljetnici, obraćao se neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.
Istragom je također utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i odraslim osobama, svojim poznanicima, danas 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku. Žrtve su, kako doznajemo, sada dale iskaze, odnosno odlučile svjedočiti protiv njega te tužiteljstvo smatra da sada ima dovoljno dokaza da ga kazneno goni. Slučaj je zbog toga tek sada finaliziran.
Našli mu dosta droge
Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je jučer obavila pretragu doma, ordinacije i vozila kojima se osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva računala, mobitel te značajna količina raznih droga. Zaplijenjene su 33 vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, 12 tableta MDMA, hašiš, dodatna pakiranja MDMA u grumenima, amfetamin te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.
Nakon dovršenog istraživanja, zdravstveni djelatnik je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za kaznena djela: "Povreda djetetovih prava", "Bludne radnje", "Omogućavanje trošenja droga" te "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama".
U lipnju prijavljen za napad na 16-godišnjaka
Telegram javlja kako je riječ o liječniku o kojem su pisali još sredinom rujna ove godine kada im se obratila majka 16-godišnjeg dječaka oboljelog od autizma. Ona je još 8. srpnja ove godine Policijskoj postaji u Osijeku podnijela prijavu zbog povrede djetetovih prava, optužujući uhićenog liječnika zbog neljudskog tretmana prema njenom maloljetnom sinu, pacijentu koji se već godinama liječi od visokofunkcionalnog oblika autizma, tzv. Aspergerovog sindroma.
Liječnik je tada, prema navodima majke 16-godišnjaka i još dvoje liječnika s istog Zavoda, grubo nasrnuo na oboljelog dječaka, više puta ga snažno udario po glavi, vrijeđao i omalovažavao. Majka je ispričala kako to nije bio prvi put. Prvi put, kaže, snažno ga je šakom udario u nos tako da je dječaku šiknula krv. Majka je ostala zbunjena, bila je u istoj prostoriji, liječničkoj ordinaciji, kada se to dogodilo. Kaže kako se nije snašla već je pokušala smiriti dječaka i obrisati mu krv s lica. Iako je bila potpuno zgrožena ponašanjem psihijatra, bojala se i ništa nije rekla.
Dvoje psihijatara s kojima je razgovarao Telegram ispričali su da je isti liječnik fizički nasrnuo i na svoju kolegicu, psihijatricu, da ju je nekoliko puta ošamario u prostoru Zavoda. Ona je to prijavila ravnateljstvu KBC-a, no rekli su kako ništa ne mogu, kako nema dokaza i da će njena riječ biti protiv njegove, pisao je Telegram.
Na upit o navedenim optužbama iz KBC-a Osijek su za Telegram izjavili da je "Ravnateljstvo poduzelo sve radnje i da je postupak u tijeku". Iz policije također nisu željeli davati više informacija, pozivajući se na zaštitu prava i dobrobiti djece.
