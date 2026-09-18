Zagreb za gotovo dva milijuna eura kupuje nekretnine u Paromlinskoj cesti

Prihvaćen je i zaključak o davanju prethodne suglasnosti Zagrebačkom holdingu, Vodoopskrbi i odvodnji, Gradskoj plinari Zagreb i Gradskoj plinari Zagreb-Opskrba, da kao vjerovnici Košarkaškog kluba Cibona, pristupe postupku preoblikovanja i upisu dionica unosom nespornih tražbina prema tom klubu. Riječ je o zaključku nastavnom na zaključak o sudjelovanju Grada Zagreba u postupku preoblikovanja Košarkaškog kluba Cibona u sportsko dioničko društvo.