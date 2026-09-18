IMA LI ZAMJENSKIH?
U mjesec dana prijavljena nestašica više od 30 lijekova. Pitali smo HALMED je li stanje kritično
Na mrežnim stranicama Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u tablici gdje se bilježe aktualne nestašice pojedinih lijekova, u proteklih mjesec dana našlo se više od 30 lijekova.
Među lijekovima čija je nestašica prijavljena od sredine kolovoza naovamo su i neki "popularni" lijekovi kao što su protuupalni Brufen Effect od 400 miligrama u granulama, analgetik Plivadon te mast za oči Tobrex.
Za sva tri spomenuta, a i za većinu ostalih lijekova koji trenutno nedostaje na tržištu, navode se "razlozi povezani s proizvodnjom" što u pravilu podrazumijeva manjak sirovine za njihovu proizvodnju.
Nedostaje i nekih lijekova za onkološke bolesnike
Većinom je riječ o protuupalnim lijekovima i antipsihoticima, ali je unatrag mjesec dana prijavljena i nestašica četiri lijeka namijenjena onkološkim bolesnicima: Melfalan, Bendamustin, Aksitinib i Pomalidomid. Za prva dva stoji kako je razdoblje nestašice nepoznato, dok bi potonja dva ponovno trebala biti dostupna u drugoj polovici siječnja iduće godine.
Potpunu tablicu s lijekovima kojih trenutno nema na tržištu, nekih još od 2018. godine, možete pogledati OVDJE.
Trenutno je na popisu više od 140 lijekova čija je nestašica prijavljena ove godine, a još uvijek traje. Budući da se trideset lijekova prijavljenih unatrag mjesec dana čini prilično velikom brojkom za tako kratko vremensko razdoblje, upitali smo HALMED ima li razloga za zabrinutost pacijenata koji koriste te lijekove te je li riječ o kritičnoj nestašici pojedinih lijekova.
"Trenutačno nema kritičnih nestašica"
Ondje kažu kako u Hrvatskoj trenutačno nije zabilježena nijedna kritična nestašica lijeka.
"Za sve lijekove s prijavljenim poremećajem u opskrbi postoje dostupne zamjenske terapije. A u slučaju njihove nedostupnosti, nabavljaju se putem preraspodjele zaliha istog ili zamjenskog lijeka s tržišta druge države članice Europske unije, čime se pacijentima osigurava pristup potrebnoj terapiji", ističu.
Za broj prijavljenih nestašica u proteklom razdoblju u HALMED-u kažu kako ne odstupa značajno od uobičajenih kretanja.
"Trenutačno se ne može govoriti o povećanom broju nestašica lijekova na hrvatskom tržištu", poručuju iz HALMED-a.
"Dostupne su druge istovrijedne terapije"
Također kažu kako sam broj prijava nestašica nije mjerilo opskrbljenosti tržišta.
"Prilikom zaprimanja prijave nestašice lijeka HALMED evaluira njezinu kritičnost kroz dva ključna parametra: dostupnost drugih, istovrijednih, opcija liječenja kojima se zadovoljavaju potrebe pacijenata (druge jačine/formulacije istog lijeka, generička supstitucija, terapijska supstitucija) i terapijska primjena lijeka (odobrene indikacije, rizik od izostanka liječenja). Ako se nestašica okarakterizira kao kritična, HALMED u suradnji s nositeljima odobrenja i veleprodajama provodi plan smanjenja utjecaja nestašice na kontinuiranu opskrbu tržišta lijekovima te provodi sve predviđene zakonske mehanizme za premošćivanje nestašica."
Zakonski alati za premošćivanje nestašica
Povremene i kratkotrajne nestašice svih skupina lijekova uvijek su moguće, zbog kompleksnosti farmaceutske proizvodnje i niza čimbenika u lancima opskrbe, ističu u HALMED-u. No tada postoje zakonski mehanizmi za premošćivanje nestašica. U prvom redu to je izvanredni unos ili uvoz lijeka, a za koji HALMED daje suglasnost, ako takav lijek nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, a odobren je provjeren u drugoj državi.
Do povremenih zastoja u opskrbi lijekovima može doći iz čitavog niza razloga: od povećane potražnje uslijed sezonskog porasta oboljenja, preko problema logističke prirode poput kašnjenja u isporuci sirovina, pa do poteškoća u proizvodnji i složenijih geopolitičkih zbivanja koja mogu utjecati na poslovanje farmaceutske industrije - kažu u HALMED-u.
Na domaćem tržištu je više od 3.500 lijekova, a tijekom protekle godine najčešće su prijavljivane nestašice onih iz skupine antineoplastičnih lijekova, imunosupresiva, antibakterijskih lijekova za sustavnu primjenu, psiholeptika, lijekova koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav, anestetika te psihoanaleptika.
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