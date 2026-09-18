U mjesec dana prijavljena nestašica više od 30 lijekova. Pitali smo HALMED je li stanje kritično

Povremene i kratkotrajne nestašice svih skupina lijekova uvijek su moguće, zbog kompleksnosti farmaceutske proizvodnje i niza čimbenika u lancima opskrbe, ističu u HALMED-u. No tada postoje zakonski mehanizmi za premošćivanje nestašica. U prvom redu to je izvanredni unos ili uvoz lijeka, a za koji HALMED daje suglasnost, ako takav lijek nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, a odobren je provjeren u drugoj državi.