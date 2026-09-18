Inicijativa "Gospić je naš dom": "Čemu Znanstveni savjet uopće služi, nismo dobili ključne odgovore"

"Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom Vlade RH i nadležnim tijelima jasno je komunicirano da postoje četiri modela, od koja dva nisu provediva. Dakle, taj zaključak smo imali prije dva mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima", stoji u objavi GI "Gospić je naš dom" na Faceboku u kojoj stoji i da je Znanstveni savjet, nakon tri sata sastanka, izašao s "izjavom da su diskutirali i da će nastaviti".