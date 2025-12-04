Profesor s FPZG-a seksistički vrijeđao Maju Sever, studenti se pobunili: Javno osuđujemo te izjave!

"Klub studenata fakulteta političkih znanosti u Zagrebu ovom objavom želi javno osuditi izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela koje smatramo neprimjerenima za sveučilišnog profesora koji predaje studentima i mladima. KSFPZG nije za cenzuru niti će ikada biti, ali ako profesor i akademik može iznositi seksistička stajališta bez javne prozivke, mi kao akademski građani, smatramo da je naša dužnost reagirati na iznesena stajališta", navode studenti u priopćenju.