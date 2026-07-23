Program obilježavanja Dana pobjede počinje budnicom ulicama Knina

Na stadionu su i prigodni govori, čitanje povjesnice VRO Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja čitaju sinovi poginulih hrvatskih branitelja, a za to vrijeme na Tvrđavi će istupiti kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije MUP-a - njih 245 simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja.