"U ovom slučaju najbitnije je i najrelevantnije što piše u koncesijskom ugovoru. Koncesija je izdana 2015. godine u mandatu predsjednika Vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u ugovoru o koncesiji je najrelevantnije te će se tu pokazati da li je tu bilo kršenja i ako ih je bilo, tko ih je napravio" - poručio je Glavina.