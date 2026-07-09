Protestanti prijavili Grad Zagreb zbog navodne vjerske diskriminacije

Navode da imGrad Zagreb, iako su pravodobno dostavili svu potrebnu dokumentaciju, nije odobrio zamolbu niti je o tome donio pisano rješenje ili obrazloženje. "Zbog izostanka odgovora, unatoč opetovanim upitima, HPK je bila prisiljena odustati od planiranog obilježavanja te se žalbom obratila Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine", stoji u priopćenju HPK.