Provjerite radno vrijeme trgovina na Staru i Novu godinu

Tijekom novogodišnjih blagdana većina trgovina i šoping centara radit će skraćeno ili biti zatvorena.

SPAR

SPAR Hrvatska prilagodio je radno vrijeme svojih trgovina. Na Staru godinu, 31. prosinca, INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će do 17 sati. INTERSPAR hipermarketi u svim City Centre One centrima u Hrvatskoj, Arena centru u Zagrebu, Mall of Split, RI Tower i Portanova centru u Osijeku bit će zatvoreni. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno, do 14 sati.

Izuzetak su SPAR supermarketi Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Poreč i Gospić, koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarketi Supernova Zadar i Šibenik do 17 sati. SPAR supermarket Martinkovac bit će zatvoren za Staru godinu.

Sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene na Novu godinu, 1. siječnja.

Detalje pogledajte OVDJE.

PLODINE

Na Staru godinu supermarketi Plodina koji rade nedjeljom radit će od 7 do 18 sati, a na Novu godinu poslovnice Plodina bit će zatvorene. Iznimke su supermarketi u sklopu trgovačkih centara koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra. Detalje pogledajte OVDJE.

LIDL

Iz Lilda pozivaju kupce da kupnju obave na vrijeme jer će njihove poslovnice biti zatvorene i na Staru i na Novu godinu.

KAUFLAND

Sve trgovine Kauflanda radit će do 18 sati 31. prosnica dok će 1. siječnja biti zatvorene.

KONZUM

Konzum također poziva građane da na vrijeme obave kupovinu jer će njihove trgovine raditi prema posebnom radnom vremenu na Staru godinu. Radno vrijeme najbliže Konzum prodavaonice pogledajte OVDJE. Konzum neće raditi 1.1.

CITY CENTER ONE

Trgovački centri City Center one zatvoreni su Staru i Novu godinu.

ARENA CENTAR

U Arena centru na Staru godinu radit će svega tri poslovnice. Radno vrijeme pojedinačnih poslovnica provjerite OVDJE.

AVENUE MALL

Trgovine u Avenue Mallu 31. prosinca radit će skraćeno do 18 sati, a detalje pogledajte OVDJE.

TOWER CENTAR RIJEKA

Riječki šoping-centar bit će zatvoren.

SUPERNOVA

Trgovački centri Supernova radit će na Staru godinu. U Zadru će biti otvoren od 9 do 17, u Varaždinu od 9 do 14, a Karlovcu od 9 do 18 sati, kao i Supernova u Zagrebu koja će isto biti otvorena do 18 sati u nedjelju.

