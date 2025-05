Nekadašnji vojni kompleks postaje prvo umirovljeničko naselje u Hrvatskoj

Podijeli :

Sisačko-moslavačka županija

Prva i za sada jedina umirovljenička naselja u Hrvatskoj nalaze se u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sisačko-moslavačka županija u vrlo kratkom roku izgradila je 3 županijska naselja u Glini, Petrinji i Sisku, a u kojima se nalazi ukupno 166 modernih montažnih kuća.

Moderne niskoenergetske kuće, veličine od 35 do 45 m2, u opremljene su namještajem i tehnikom, a u njima ovisno o veličini mogu boraviti do četiri osobe. Dio kuća je i potpuno prilagođen osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Svaka kuća ima terasu, osigurano parkirališno mjesto te zelenu površinu koja se može koristiti kao vrt ili cvjetnjak.

Izgrađena naselja trenutno se koriste za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čiji su domovi stradali u potresu, a nakon što prestane ta potreba, odnosno nakon što završi obnova njihovih domova, naselja će ući u sastav županijskih domova za starije osobe

“Ovo je nekada bio kompleks bivše vojarne koja je bila u vlasništvu Republike Hrvatske. Proglašena je neperspektivnom vojarnom pa je, kao i svi takvi objekti u Hrvatskoj, prepuštena bila nekvalitetnom održavanju, ili tome da zaraste u raslinje. No, dobrom suradnjom s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine riješili smo imovinsko-pravne odnose pa da ovaj veliki kompleks bivše vojarne stavimo u funkciju. Inicijativom župana Ivana Celjaka ovdje su napravljene kuće u nizu koje će za prvi mah služiti našim stradalnicima od potresa, ljudima koji su svoju imovinu izgubili u potresu i imovina im je u procesu obnove, da bi se oni nakon obnove vratili u svoju imovinu, a ove kuće dane na raspolaganje našim domovima za starije u Petrinji”, kazao je Mihael Jurić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, za Novi list.

Odnosno, kad obnova završi, kad se stradalnici vrate na svoje, ponudit će se kućice u nizu umirovljenicima, osobama starije životne dobi, taman da sve bude umirovljeničko naselje, prvo ove vrste u Hrvatskoj. To je, ističe Jurić, i bila osnovna ideja od starta, i ako je suditi po onoj povratnoj informaciji sadašnjih korisnika bit će tu umirovljenicima posve dobar život.

“Koliko čujem, neki od njih bi htjeli ovdje i ostati”, komentirao je Jurić.

Što ćete s njima?

“Ako ispunjavaju uvjete da mogu biti unutar sustava socijalne skrbi, zadržat ćemo ih ovdje”, kazuje Jurić.

“Važno je reći da ovakvo isto naselje imamo i u gradu Glini sa 74 kuće, u Petrinji imamo još jednu ovakvu lokaciju, a odlukom župana isto takvo naselje gradit ćemo u Popovači i u Kutini”, dodaje Jurić.

Inspiracija iz Holywooda?

Ako računica ne laže, u igri je 166 montažnih kuća kvadrature od 35 do 45 metara četvornih, pogodnih za život do četiri osobe. Svaka ima parkirališno mjesto, ima malen vrt, ima mrvu zelene tratine. Svaka je od susjedne odvojena oku ugodnom ogradom koja može i spajati i razdvajati baš koliko treba. A kad to uistinu postane umirovljeničko naselje, bit će tu sve što pristojan dom umirovljenika ima, od medicinske skrbi, do dobre kuhinje. A za sve je kriv Hollywood? Priznaje Jurić da je se i njemu, kako kaže, činilo maštovito kad je župan sisačko-moslavački Celjak pokrenuo razgovor o ovakvom umirovljeničkom naselju.

“Župan je rekao da je u američkim filmovima vidio naselja u Kaliforniji u koja američki umirovljenici vole otići jer je priroda blaga, a financijski im je prihvatljivo. On je to htio napraviti u našoj županiji i ta se prilika ukazala”, priča Jurić.

Pa kad se otvori što je izgrađeno i izgradi što se planira, pokrit će se, kaže, cijela županija ovakvim kompleksom kuća sa svim opremljenim.

“Za umirovljenike koji su pokretni ovo je idealno, s tim da će kad naselje uđe u sustav Doma umirovljenika imati 24-satnu skrb medicinske struke, socijalne struke, psihologa, sve ono što se u domovima pruža i naravno ručak, prehranu i sve ostalo”, ističe Jurić.

Najveća kuća u naselju će, danas-sutra, biti one zajedničke prostorije za druženje, a pazilo se i na to da je naselje blizu matične zgrade Doma za starije osobe da je sve tim lakše i prihvatljivije za samu organizaciju.

“Na području Sisačko-moslavačke županije mi smo tijekom posljednje četiri godine za 1.000 mjesta povećali kapacitete naših domova. Nije, naime, nikada jedina intencija bila obnoviti županiju, već nadograditi sve standarde koje smo imali. Ovo je bila prilika za pravi novi početak ovog područja devastiranog i ratom i potresom, da ga dobrim idejama i projektima nadogradimo pa da u budućnosti ima održivost. Stoga mislim da će u ovakva naselja, u ove kuće, dolaziti ne samo umirovljenici s područja naše županije već i drugih dijelova Hrvatske”, ne sumnja Jurić.

Zagreb je autocestom na 25 minuta od Petrinje, taman da mu i ta činjenica dade za pravo, a bome kaže i da interesa već sad ima. Petrinja koja će biti zanimljiva za život svima, Petrinja koja je na pola sata od Zagreba, Petrinja koja nudi mir i sklad i sve usluge bitne za život. E to je plan i želja, kaže Jurić. A što se tiče umirovljeničkog naselja pomogli su i podrška i razumijevanje Ministarstva graditeljstva i državnog vrha, ne zaboravlja kazati Jurić.

Ranko Borojević živi u kućicama u nizu dok čeka sredstva za kupovinu građevinskog materijala kako bi mogao obnoviti kuću kod Kostajnice, koja ima crvenu naljepnicu. U naselju je malo preko godinu, a i njemu je produžen boravak.

“Ima tu nekih sitnih nedostataka, ali smo zahvalni županiji i svima što su nam takvo nešto omogućili”, kaže Ranko.

Pritom je mišljenje da će smještaj ovoga tipa pogotovo biti po guštu onih budućih korisnika, kad postane umirovljeničko naselje. On je mlad umirovljenik, pa mu se, barem u ovom trenu, ne čini opcijom stati u red za mjesto u budućem naselju.Ranko u stanu ima dvije sobe, kupaonicu, klimu, namještaj, terasu i malo zelenila pred kućom.

“Što ste mislili kada ste spominjali nedostatke, da znamo pa popravimo”, pita Jurić domaćina.

“Izolacija objekta. Sva se čuje iz susjednog objekta”, kaže Ranko.

Tanki su zidovi, čini se, ili je izoštren sluh, ili su susjedi malo glasniji. Montažna je gradnja, ma peglat će se nedostaci, kaže Jurić.

