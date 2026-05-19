Državnom zboru
Gotovo dva mjeseca nakon izbora, podnesena kandidatura Janeza Janše za premijera
Skupina zastupnika podnijela je u utorak slovenskom parlamentu kandidaturu čelnika SDS-a Janeza Janše za premijera, potvrđeno je iz Državne skupštine za STA.
Osim zastupnika SDS-a, podršku je već najavila trojka NSi, SLS te Fokus i demokrati, s kojima se očekuje formiranje vlade, te stranka Resnica, koja će inače formalno ostati u oporbi.
Dan ranije Janša je objavio da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade, gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora.
"Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature" za premijera, rekao je Janša novinarima u ponedjeljak navečer, nakon što je njegova stranke SDS postigla koalicijski dogovor s dvije skupine desnog centra.
Najavio je da je spreman na širu suradnju te da će, ako formira vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
Liberalna stranka Pokret sloboda (GS) odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca iz Janšine Slovenske demokratske stranke (SDS) no nije uspjela prikupiti većinu za formiranje vlade.
