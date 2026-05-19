Uzbuna u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji: Ubrzano raste broj umrlih od ebole, bolest se brzo širi

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da bi aktualna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla biti znatno veća i opasnija nego što se prvotno procjenjivalo. Broj umrlih porastao je na najmanje 131 osobu, dok je prijavljeno više od 513 sumnjivih slučajeva zaraze.

Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je kako je “duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije”, zbog čega je prošlog tjedna proglašeno međunarodno zdravstveno izvanredno stanje, prenose BBC i Al Jazeera.

Prema procjenama londonskog centra MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, stvarni broj zaraženih mogao bi već premašivati 1000 slučajeva jer mnogi oboljeli nisu otkriveni ili prijavljeni.

Studija upozorava da je epidemija “veća nego što se trenutačno može potvrditi” te da njezina stvarna razina širenja ostaje nepoznata.

Ebola je prešla granice DR Konga

Liječnica WHO-a Anne Ancia rekla je za BBC da se tijekom istraga pokazalo kako se virus već proširio na druga područja i preko granica DR Konga.

“Što više istražujemo epidemiju, to više shvaćamo da se već proširila i u druge pokrajine, pa čak i preko granice”, rekla je Ancia.

Virus stigao do Ugande i Gome

Epidemija je krenula iz pokrajine Ituri na sjeveroistoku DR Konga, uz granicu s Ugandom i Južnim Sudanom, područja poznatog po rudnicima zlata i velikoj migraciji stanovništva.

Virus se sada proširio i na Južni Kivu te na grad Gomu, najveći grad istočnog Konga s oko 850.000 stanovnika, koji je pod kontrolom pobunjenika koje podupire Ruanda.

U susjednoj Ugandi potvrđeni su slučajevi zaraze, a jedna osoba je umrla. Ruanda je zatvorila granicu s Kongom, dok su ugandske vlasti građanima preporučile izbjegavanje rukovanja i grljenja.

Nema cjepiva za ovu vrstu ebole

Aktualnu epidemiju uzrokuje Bundibugyo soj ebole, za koji trenutačno ne postoji odobreno cjepivo ni lijek.

Smrtnost kod tog soja može doseći i 50 posto, a WHO je sazvao hitan sastanak stručnog odbora kako bi se razmotrile moguće opcije zaštite i eksperimentalna cjepiva.

Jedno od cjepiva koje se koristi protiv Zaire soja ebole, Ervebo tvrtke Merck, pokazalo je određenu zaštitu protiv Bundibugyo soja u pokusima na životinjama.

“Kad imate epidemiju za koju ne postoje učinkovite protumjere, moramo procijeniti najbolji mogući pristup”, rekao je dr. Mosoka Fallah iz Afričkog centra za kontrolu bolesti.

Humanitarna kriza otežava borbu protiv virusa

WHO upozorava da nesigurnost, sukobi i humanitarna kriza u istočnom Kongu ozbiljno otežavaju kontrolu epidemije.

Visoka mobilnost stanovništva i slabi zdravstveni sustavi dodatno povećavaju rizik širenja bolesti. Crveni križ upozorio je da se ebola može vrlo brzo proširiti ako se slučajevi ne otkrivaju na vrijeme i ako zdravstveni sustav bude preopterećen.

“Trenutačno vidimo upravo takve uvjete”, poručili su iz organizacije.

SAD evakuira zaražene državljane

Sjedinjene Države započele su evakuaciju svojih državljana iz Konga nakon što je jedan američki državljanin, povezan s humanitarnim radom u zemlji, razvio simptome i bio pozitivan na ebolu.

Njemačka je potvrdila da će primiti jednog zaraženog Amerikanca na liječenje, dok američki CDC pokušava evakuirati još najmanje šest osoba koje su bile izložene virusu.

WHO je u međuvremenu u DR Kongo poslao dodatnih šest tona medicinske opreme, uključujući zaštitna odijela i laboratorijski materijal za testiranje.