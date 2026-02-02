Vlada organizira doček u Zagrebu. Kosor: "Ovo je sada rat. Bez presedana"

Doček hrvatskih rukometaša komentirala je i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Hrvatska Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli su organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše koji su u nedjelju osvojili brončanu medalju. Prvo je doček, podsjetimo, u organizaciji HRS-a i Grada Zagreba bio najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Sada je Vlada preuzela organizaciju dočeka te će, kako je rekao ministar sporta Toči Glavina, "poštovati želje rukometaša."
Prva je na to reagirala bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske!", napisala je Jadranka Kosor na X-u.
Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske!— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 2, 2026
Sve oko dočeka rukometaša pratimo OVDJE.
