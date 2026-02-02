Oglas

doček rukometaša

Vlada organizira doček u Zagrebu. Kosor: "Ovo je sada rat. Bez presedana"

N1 Info
02. velj. 2026. 11:00
Patrik Macek/PIXSELL

Doček hrvatskih rukometaša komentirala je i bivša premijerka Jadranka Kosor.

Hrvatska Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli su organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše koji su u nedjelju osvojili brončanu medalju. Prvo je doček, podsjetimo, u organizaciji HRS-a i Grada Zagreba bio najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Sada je Vlada preuzela organizaciju dočeka te će, kako je rekao ministar sporta Toči Glavina, "poštovati želje rukometaša."

Prva je na to reagirala bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske!", napisala je Jadranka Kosor na X-u.

Sve oko dočeka rukometaša pratimo OVDJE.

Jadranka Kosor doček rukometaša

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
