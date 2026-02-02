Bulj: Tko bi spriječio Thompsona da se na binu popne? Možda Senfove zelene brigade

Nakon odluke da u Zagrebu neće biti organiziran doček hrvatske rukometne reprezentacije, Mostov saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj je reagirao objavom na društvenim mrežama.
Nižu se reakcije nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao. Oglasio se i Miro Bulj, čiju objavu prenosimo u cijelosti.
"Meni nije jasno zašto se odustalo od dočeka i kako bi to Senf zaustavio rukometaše da pozovu Thompsona na binu i tko bi to spriječio Thompsona da se na binu popne?!
Možda Senfove zelene brigade.
Čini mi se da ovo odgovara i Plenkovićevom HDZ-u koji preko notornog Zorana Gobca drma hrvatskim rukometom, ali i Tomaševiću koji se pozicionira kao lider ljevice pored pogubljenog Hajdaš Dončića."
"Plenkisti ispadaju domoljubi, a zelenaši veći “antifašisti” od SDP-a jer im sad ne smeta samo Bojna Čavoglave nego Thompson kao takav. Odlazak u totalni ljevičarski ekstrem i Senfovo pozicioniranje.
Inače, Gobac me sinoć zvao i pokušao mi nešto poručit. Nadam se da nije bio pokušaj prijetnje jer sam ja sastavljen od malo drugačijeg materijala nego oni s kojima je navikao komunicirati. Nije mu se svidjela objava u kojoj sam napao i njega i Tomaševića."
"Ja sebi nikako ne mogu objasnit da je isti taj HRS dogovorio s Tomaševićem doček bez Thompsona kao da nisu znali što je želja rukometaša i onda samo nekoliko sati nakon osvojene bronce se otkazuje doček u Zagrebu uz poruku da se neće ići nigdje drugdje.
Uglavnom, igrice i igre preko leđa naroda i naših rukometaša", objavio je Miro Bulj.
