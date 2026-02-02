SDP: Gradonačelnik Zagreba omogućio je izvođenje pjesme koju su igrači tražili

"Smatramo da rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca. Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele. U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom."