SDP: Gradonačelnik Zagreba omogućio je izvođenje pjesme koju su igrači tražili

Odgovornost je na Plenkovićevoj vladi koja umjesto da se ponaša normalno, opet ponavlja obrazac od prošlog ljeta, nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude, poručuju iz SDP-a nakon što je otkazan doček rukometaša u Zagrebu.
Organiziranog dočeka hrvatskih rukometaša, koji su osvojili broncu na Europskom prvenstvu, u Zagrebu neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez, nakon čega je uslijedio niz reakcija političara, a oglasio se i SDP:
"Smatramo da rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca. Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele. U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom."
"Svi su mogli biti zajedno na trgu i slaviti, to uopće nije sporno. Sport i reprezentacija pripadaju svima. I zbog toga je odgovornost na Plenkovićevoj vladi koja umjesto da se ponaša normalno, opet ponavlja obrazac od prošlog ljeta, nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude", poručili su iz SDP-a.
