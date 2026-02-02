Prijetnje bombama: "Tomašević neće dočekati jutro"

Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.
Oglas
"Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro", glasi strašna prijeteća poruka.
Policija je za 24sata rekla da su obaviješteni o prijetnjama i da istražuju slučaj.
Sandra Benčić oglasila se na Facebooku, rekavši da je policija upala u ured zbog prijetnji.
"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", napisala je Sandra Benčić na svojem Facebook profilu.
Iz Možemo dodatno 24 sata saznaju da oni vjeruju da se ovdje uopće ne radi o prijetnjama nego o policijskoj akciji prema jednoj političkoj stranci. Kako im kaže sugovornik iz Možemo, policija im uopće ne može točno obrazložiti o čemu se radi, ali žele pretresti prostore.
"Prvo su rekli da su prijetnje Tomaševiću, zatim prijetnja da će biti postavljena bomba. Ako je prijetnja bombom onda bi trebali evakuirati i cijelu zgradu u kojoj se nalazimo, ali oni kažu da to neće učiniti, nego samo nama naređuju evakuaciju kako bi bez naše prisutnosti pregledali i pretresli prostore", kaže sugovornik za 24 sata.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas