POLITIČKA ANALIZA
Šalaj: Dario Zurovec nije "žetončić", ali Boška Ban jest
Politolog Berto Šalaj komentirao je "žetonizaciju Hrvatske" u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića
"Po mom sudu, slučajevi Boške Ban i Darija Zurovca, koji su se priključili vladajućoj koalicji, nisu istovjetni slučajevi. Sve se to u javnom prostoru klasificira su istovjetni kao žetonizacija, ali bitna razlika je u tome što je Zurovec mandat osvojio samostalno na izborima 2024. i to preferencijskim glasovima, a Boška Ban ne bi ni vidjela parlamenta da nije bila na izbornoj listi najjače oporbene stranke SDP-a", naglasio je Šalaj.
Politolog Šalaj smatra da je "pretrčavanje" Boške Ban u HDZ-ovu vladajuću većinu ujedno i kraj njezine političke karijere.
Što se tiče Zurovca, on je naprosto kao gradonačelnik Sv. Nedelje shvatio da mu se više isplati sad postati dio vladajuće većine jer mu kao oporbenom gradonačelniku "uvijek fali jedan papir".
Podsjetimo, u programu N1 TV, Zurovec je izjavio: "Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti."
HNS kao ogledan primjer žetonizacije
Šalaj ističe da su ogledan primjer "žetonizacije" HNS-ovi zastupnici koji su 2017. godine prešli u HDZ-ovu vladajuću većinu, nakon što su mandate osvojili na listama s SDP-om. Danas ta stranka zapravo više i ne postoji i nitko ih se ni ne sjeća više. A Boška Ban je sad učinila gotovo istu stvar i proći će kod birača jednako.
Takvo pretrčavanje iz opozicijskih stranaka u vlast je ogroman problem kad je riječ o povjerenju građana u institucije.
Logika "svi su oni isti" koristi HDZ-u
"Dugo vremena imamo ogroman problem povjerenja građana u institucije, a najmanje vjeruju pravosuđu i političkim strankama, koje su temelj predstavničke demokracije. Ovo im samo služi kao dodatna potpora uvjerenju da su u pravu kad im ne vjeruju i kad misle da se ništa ne može promijeniti. To ima izrazito negativne posljedice po političke procese u Hrvatskoj", upozorio je politolog Šalaj.
Kaže i da ta logika “svi su oni isti” najviše odgovara HDZ-u kao najjačoj i najmoćnijoj stranci, koja ima disciplinirano biračko tijelo.
"Birači HDZ-a maosvno i disciplinirano izlaze na izbore i to demotivira birače opozicije, a HDZ je najjači kad je izlaznost niska", kaže Šalaj, koji ne misli da HDZ ot radi namjerno nego opozicija ne uspijeva dovoljno motivirati birače.
SDP-ovi ogromni problemi s kadrovima
Na Krešićevo pitanje zašto je SDP tako labilan da stalno ima problema s kadrovima koji prelaze vladajućim opcijama, Šalaj je odgovorio da imaju ogroman problem s kadrovskom politikom.
"Bivši ministri i čelnici stranke su im prelazili Bandiću, odlaze im kadrovi poput Ban, u četiri najveća grada stranačke ogranke im vode povjerenici, a vrh stranke kaže da se pripremaju za preuzeti nacionalnu vlast", napominje Šalaj.
"Zurovčeva izjava pogodila je Plenkovića"
Smatra da je Zurovčeva izjava da "uvijek nedostaje jedan papir kad si u opoziciji" jako pogodila premijera Andreja Plenkovića, koji se silno trudi uvjeriti javnost da on prema svima postupa jednako, kad je riječ o odnosu vlade prema lokalnim jedinicama.
"Slučaj grada Osijeka pokazuje da stvari idu kao podmazane kad je vertikala vlasti ista. Određene lokalne jedinice teže funkcioniraju ako nemaju nekoga iz HDZ-a, ako su im lideri iz oporbenih stranaka", zaključio je Šalaj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare