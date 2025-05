Ovaj SDP-ovac bit će novi šef Gradske skupštine?

Prema informacijama koje su 24sata objavila još u izbornoj noći, to će biti SDP-ovac Matej Mišić. Do sad je to bio Joško Klisović, ali on je na listi bio na 15. mjestu, a vrh stranke ga je odlučio staviti u pozadinu, navodno zbog poznanstva s Kostom Kostanjevićem, bivšim SDP-ovcem i šefom USO-a koji je u istražnom zatvoru zbog afere Hipodrom. Bilo ih je strah da će to utjecati na percepciju i baciti ljagu na stranku i izbore, pa su predostrožnosti radi, odlučili da Klisović više neće biti na toj funkciji.