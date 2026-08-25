Pupovac u Gruborima: Ove ljude su ubili pripadnici hrvatske policije tijekom Oluje

"Ove ljude u Gruborima su ubili pripadnici hrvatske policije, jedne od oružanih sila Republike Hrvatske, ovdje i na drugim mjestima tijekom Oluje. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori, iz samo njima znanih razloga su činili zločine, kao što su to učinili ovdje u Gruborima", rekao je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.