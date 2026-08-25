KOMEMORACIJA ZA ŽRTVE
Pupovac u Gruborima: Ove ljude su ubili pripadnici hrvatske policije tijekom Oluje
Srpsko narodno vijeće (SNV) i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirali su u utorak komemoraciju za civilne žrtve ubijene tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije "Oluja" u zaseoku Grubori kod Plavnog, blizu Knina.
Oglas
"Ove ljude u Gruborima su ubili pripadnici hrvatske policije, jedne od oružanih sila Republike Hrvatske, ovdje i na drugim mjestima tijekom Oluje. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori, iz samo njima znanih razloga su činili zločine, kao što su to učinili ovdje u Gruborima", rekao je saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Pupovac je istaknuo da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, no da odgovorni nisu snosili posljedice, osim u dva slučaja.
"Osjećamo žaljenje što je država nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja, preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tijekom i nakon Oluje", poručio je.
"Pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni"
"Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a druge prešućujemo. Svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost", rekla je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga.
Podsjetila je kako je zahvaljujući spremnosti Vlade obnovljen dio kuća u zaseoku, te da se priprema završna faza obnove, pet godina nakon što je donesena vladina odluka o tome.
Istaknula je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik Vlade Tomo Medved prije šest godina posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama, ocijenivši da su tada napravljeni iskoraci s obje strane, no da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
Ocijenila je da su procesi pomirenja pokrenuti posljednjih godina zastali, te pozvala da se ne dopusti da politike vraćaju hrvatski i srpski narod u stare podjele.
Parastos žrtvama služili su svećenici Srpske pravoslavne crkve, a obitelji su položile vijenac pored spomen-križa. Komemoraciji su nazočili izaslanica predsjednika RH Melita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i Vlade Sanjin Rukavina, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te predstavnici Veleposlanstva Srbije.
Pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko 25. kolovoza 1995. u Gruborima su ubili šestero starijih mještana srpske nacionalnosti, Jovu, Miloša, Mariju, Milku i Jovana Grubora te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili, navodi se u priopćenju SNV-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas