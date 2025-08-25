Milošević u Gruborima: Trideset godina poslije do pravde nije došlo

„Trideset godina poslije znamo da do pravde nije došlo, ne znamo tko je ubojica, ne znamo ni tko je zataškao, tko je učinio sve da se zločin zataji, a ono što je najstrašnije, to što mi ne znamo ipak zna jako puno ljudi i oni s tim mogu živjeti”, kazao je Milošević prisjetivši se 1995. godine, stradavanja Srba poslije Oluje i šestoro ubijenih civila u Gruborima.