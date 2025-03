Putovanje u Egipat postalo noćna mora: Hrvati u šoku, oglasio se vlasnik agencije

Podijeli :

Put za Egipat otkazan im je dva dana prije polaska. Aranžman je bio plaćen u potpunosti. Bilo je to prije tri mjeseca. Povrat novca još nisu dobili, a od vlasnika agencije dobivaju samo izgovore. Uskoro su saznali da nisu jedini.

Četvero mladih ljudi iz Hrvatske planiralo je krajem prošle godine put u luksuzno egipatsko ljetovalište Hurgada. Prihvatili su primamljivu ponudu turističke agencije koja je aranžman za sedam dana all inclusive nudila po prihvatljivoj cijeni od 840 eura po osobi.

Uplatili su aranžman za četiri osobe turističkoj agenciji Aurora Star travel. Na put su trebali krenuti 30. 11. prošle godine, dva dana prije polaska – hladan tuš, prenosi Dnevnik.hr.

Stiže im poruka od vlasnika agencije kako je put nažalost otkazan zbog propasti njihovog poslovnog partner iz Egipta. Uz isprike stiže i obećanje da će novac, a bilo je riječ o 3360 eura, biti uplaćen na njihov račun u roku od 48 sati. Jer to je uobičajena procedura.

Bilo je to 28. 11. 2024. Novac do danas današnjeg nije vraćen.

Ovdje nešto ne štima

Jedna od nesuđenih putnica kaže kako već mjesecima traje prepiska s vlasnikom agencije koji uporno iz raznih razloga odgađa povrat novca.

“Prvi puta je rok bio dva dana od otkazivanja putovanja, zatim su pomicali taj rok povrata svako malo na idućih par dana, tjedana i tako u nedogled. Njegovi razlozi zašto još nismo dobili novac iznimno su loši i neutemeljeni. Svaki put je obećavao da će novac biti uplaćen do kraja dana i slično, ali mi ga nikad ne bismo dobili”, kaže i dodaje da vlasnik uporno izbjegava njihove pozive.

U trenutku kad su shvatili da ovdje nešto ne štima, počeli su istraživati agenciju i vlasnika na društvenim mrežama. Brzo su naišli na ljude koji su prevareni na isti način: rezervirali su putovanje, dobili istu obavijest o otkazivanju puta i prazna obećanja o povratku novaca.

Javio im se i jedan muškarac iz BiH koji tamo organizira rafting i jedno je vrijeme uspješno surađivao s vlasnikom, no nakon što mu dvije ture gostiju nije platio, nestao je s novcima i više mu se ne javlja.

U jednom od svojih obećanja za povrat novca, vlasnik je putnicima za Egipat rekao kako će dići kredit, no isto tako im je rekao i kako će razmisliti hoće li im novac uopće vratiti zbog priča koje su pustili na društvene mreže.

Slučaj su prijavili policiji. “Rekli su nam da se ne vidi povod za prevaru, ali su ipak uzeli našu prijavu”, kaže putnica. Vlasnika i njegovu agenciju prijavili su i Obrtničkoj komori kao i Udruzi za zaštitu potrošača, a sada im je u planu angažirati i odvjetnika.

“Kako su oni mene, tako sam i ja njih”

O svemu su pitali i vlasnika agencije. Rekao je kako od ničega ne bježi te da novac nije uzeo niti pronevjerio jer da je to učinio, isključio bi mobitel i pobjegao. “Radi se o tome da su dvije od tri agencije s kojima sam u Egiptu, propale i sada ja svoje novce trebam dobiti nazad od njih. Kako su oni mene zeznuli, tako sam ja sada ispada zeznuo ove naše ljude”, ističe.

Nekim od putnika novac je već vraćen, kaže, drugi novac i on sam potražuje. “Mi kao agencija imamo osiguranje i sad mi čekamo s tim osiguranjem da se to realizira i to sve traje”, uvjerava.

Dodaje da mu je jasna zabrinutost naših ljudi. “I ja bih isto tako regaorao da meni netko ne vrati tisuću eura”.

Agencija mu trenutno ne posluje, ne prodaje nikakve aranžmane, račun mu je u blokadi, no uvjerava nas da će sav novac klijentima biti vraćen. Kaže da takve stvari traju.

