Radnik benzinske otkrio najluđe razloge zbog kojih ljudi dolaze nedjeljom: “Ne ide mi to u glavu”

Nakon što su uvedene neradne nedjelje, ljudi su razvili naviku posjećivanja benzinskih stanica čak i kad nije bilo potrebe za točenjem goriva. Štoviše, svaki put kad je nedjelja ili blagdanski dan, ispred benzinskih postaja nastaju dugi redovi.

Najčešći razlozi zbog kojih ljudi dolaze su, naravno, cigarete ili sitne stvari poput žvakaćih guma. No, prava misterija krije se u najluđim kupnjama koje su, čini se, postale standard na tim danima.

“Fascinira me gužva”

Na Redditu je jedan korisnik koji radi na benzinskoj stanici podijelio svoja zapažanja. Njegova objava izazvala je lavinu komentara: “Ekipa, kao prodavaču koji radi na benzinskoj i nema slobodne nedjelje i praznike, zanima me koji je glavni razlog odlaska na benzinsku nedjeljom i praznikom, a da to nije točenje ili kupnja cigareta. Kužim da ljudi usput stanu i natankaju, ili da im je baš zafalilo cigareta, pa hajde okej. Fascinantni su mi kupci koji čekaju u redu samo da kupe jedne žvake ili čokoladicu s pulta. Ili, još bolje, oni koji dođu npr. na Badnjak, pitaju je l’ radimo na Božić, i kažu ‘joj super, vidimo se onda sutra’. I kad dođe taj sutra, aka Božić, dođu po tak neku sitnicu ili opet po cigarete, tko da nisu mogli kupiti dan ranije, ionako su bili tu. Jasno da sam tamo da prodam, i to je okej, al fascinira me koja gužva vlada u dućanu svaku nedjelju/praznik. Doslovce prestajemo biti benzinska i postanemo supermarket. Ili, meni posebno dragi, oni koji na blagdan dođu s 30 režijskih računa, naprave gužvu i pitaju može li to malo brže jer se njima žuri doma.“ napisao je korisnik, a prenosi Večernji list.

Njegova objava potaknula je brojne komentare. Jedan od komentatora je istaknuo kako „razlog leži u tome što 90% ljudi krade bogu dane. Ne znaju što će sa sobom, pa imaju tu ritualnu kupnju jednom dnevno. Radi se o čistoj ljudskoj dosadi, ubijanju vremena. Prije su visili na trgovima i ulicama, sad idu do benzinske. Vremena se mijenjaju, čovjek ostaje isti.“ Sličnu misao podijelio je i drugi korisnik koji je radio u benzinskoj: “Ja sam radio 3 godine taj posao. Nikad više idiota nisam vidio na jednom mjestu, a o noćnim smjenama da ne govorim.“

Nekoliko korisnika ukazalo je na to da ponuda na benzinskim postajama nije samo vezana uz gorivo, već i na hranu i piće. „Radim u jednoj državnoj firmi koja je usko vezana za te pumpe, no u uredu sam pa vidim pozadinu svega ovoga. Radi se o ponudi-potražnji situaciji. Iznos koji se zarađuje na hot dogovima i pecivima je takav da vam se zavrti u glavi, i da, pričamo o nekoliko mil. € prihoda godišnje na proizvodima koji nisu gorivo niti nikakvi aditivi ni dodaci za vozila, nego čista ugostiteljska ponuda.“

“Usamljeni su i bez hobija”

Drugi korisnici su, pak, spomenuli da mnogi ljudi jednostavno nemaju kamo otići nedjeljom osim na benzinske postaje. „Mislim da pravi odgovor leži da većina ljudi nema kamo ni izaći nedjeljom osim birtije i benzinske! Usamljeni su i bez hobija te pravih rutina“, rekao je jedan korisnik. Drugi je dodao kako je glavni razlog za posjete nedjeljom to što je „mnogima dosadno, većinom ništa drugo ne radi, a i benzinske stvarno imaju ponudu kao da jesu supermarketi.“

Jedan korisnik s Shell-a podijelio je svoje iskustvo, govoreći o tome kako je nedjeljama na benzinskoj postaji sve puno, a ljudi dolaze na kavu, hot dogove i druge užine. „Dobro, hajde to i je ‘kafić’. Nedjeljom benzinska puna do čepa, nemaš di parkirati. A sve druge dane par auta. Ne ide mi u glavu kako ljudi provode slobodne dane. Kad je praznik još gore nego nedjeljom. Ideš oprati auto, ne možeš se provući“, rekao je.

