Grmoja: HDZ-u i lijevoj opoziciji važno je samo što kažu Plenković i Milanović

Predsjednik stranke Most Nikola Grmoja komentirao je, u Novom danu kod Hrvoja Krešića, pregovore o izboru sudaca Ustavnog suda i predsjednice Vrhovnog suda te odlazak lijeve opozicije sa sjednice Odbora za Ustav
"Ovo je borba za prevlast na Ustavnom sudu, pričaju o građanima, Ustavu i pravosuđu, ali bitno je samo da su njihovi ljudi na ključnim pozicijama. Krivnja je na HDZ-u, ali i SDP-u i ovo je posljedica sukoba dvije strane kojima hrvatski građani I Ustav ne znače ništa. Njima uopće nije bitno tko će biti izabran jesu li kandidati kompromitirani. Bitno je što kažu Andrej Plenković i Zoran Milanović, a zastupnici tih stranaka nemaju ni savjest ni vlastitu odgovornost", rekao je Grmoja osvrćući se na dramu na sjednici Odbora za Ustav.
Dodao je kako Most nema nikakvog utjecaja na izbor Ustavnih sudaca.
"Mi smo jasno rekli da kod izbora sudaca Ustavnog suda treba promijeniti uvjete da suci ne bi imali dva mandata nego jedan duži mandat, kako ne bi bili alat u rukama politike, što danas jesu. Zato i danas traje sukob oko Ustavnog suda. I jedni I drugi žele kontrolu kako bi Ustavni sud donosio odluke za korist jedne ili druge strane", naglašava Grmoja.
"Podjela plijena"
Kazao je i kako je sve ovo pokazatelj koliko je HDZ-u i lijevoj opoziciji stalo do građana i Ustava.
"Njih nije briga ni za što osim što brinu o podjeli plijena. Trebamo prestati mazati oči hrvatskoj javnosti jer Ustavni sud nije nikakvo stručno tijelo nego isključivo političko", zaključio je Grmoja.
Komentirao je i imenovanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja, nakon što je smijenjen s pozicije predsjednika Uprave Jadrolinije zbog tragedije na trajektu Lastovo.
"Sopta je Plenklovićev pouzdanik, štitio ga je u Jadroliniji i sad je pokazao da funkcioniraju kao mafija. Štite svoje, za one koje zabrljaju, nađu neku sinekuru i kako mi onda uopće možemo razgovarati o borbi protiv korupcije. Funkcioniraju po modelu: stranka brine o tebi, ne brini, sve će biti u redu, ako zabrljaš, čak i ako ljudi izgube živote, stranka je tu za tebe", istaknuo je Grmoja.
