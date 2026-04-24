Plenković: Oporba cijelo vrijeme blokira izbor sudaca, pogotovo ako su se sad digli sa sjednice

Hrvatski premijer Andrej Plenković doputovao je u četvrtak na Cipar, gdje sudjeluje na dvodnevnom neformalnom sastanku šefova država ili vlada zemalja Europske unije. Iz Cipra je dao i izjavu za medije.
Premijera su pitali za dogovor oko ustavnih sudaca i kako komentira to da je dio oporbe napustio sjednicu Odbora za Ustav koja se danas održala.
"Ne znam tko je napustio sjednicu. Stvar je vrlo jednostavna. Mi smo predložili dvoje kandidata koji su stručni i kompetentni. Nemaju nikakve veze s politikom. Oni su inzistirali na Salancu. Ta tri kandidata zaokružila bi ovu temu i popunila pitanje sudaca Ustavnog suda. Mi smo pristali. Naša pozicija je konstruktivna.
Neizbor trojice preostalih sudaca nakon razgovora koji su vodili Malenica i Đujić u Turskoj prošlog tjedna, sto posto stavlja teret odgovornosti na oporbu. Mi smo za struku i za ljude s ugledom i s iskustvom. Javnost treba znati da je oporba ta koja cijelo vrijeme blokira izbor pogotovo ako su se sad digli sa sjednice", rekao je Plenković.
