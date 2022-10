Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik iz kluba Mosta Nino Raspudić u N1 Studiju uživo analizirao je izbore u BiH.

Gostujući u N1 Studiju uživo, HDZ-ov Branko Bačić je kazao da Mostov Nikola Grmoja zloupotrebljava antikorupcijsko Vijeće pozivajući Dragana Kovačevića na saslušanje.

“Slične stvari smo slušali u Sanaderovo vrijeme pa je Bačić osobno nosio one torbe s novcem iz crnih stranačkih fondova i vraća ih USKOK-u. Antikorupcijsko vijeće je saborsko tijelo na razini Odbora i ovo su ozbiljne stvari i koruptivne afere. Ne da je pozvan nego je obvezan činiti to što čini. Ako su čisti, neka dođu na saslušanje pa neka tamo iznesu svoju istinu i pokažu da je Grmoja manipulator”, rekao je Raspudić.

Osvrnuo se i na potez visokog prestavnika međunarodne zajednice za BiH Christiana Schmidta koji je u nedjelju nenajavljeno nametnuo izmjene izbornog zakona.

“Glupost je da se u izbornoj noći nakon zatvaranja birališta nameću izmjene zakona. Nikad ni u kolonijama nisam čuo za to”, rekao je.

Siguran je da predsjednik Vlade Andrej Plenković nije imao nikakvog utjecaja na to. “Samo nekoliko dana prije su on i Grlić Radman prodavali javnosti spin da su oni nekom tihom diplomacijom, nevidljivom, radili s visokom predstavnikom i da je on htio pomoći Hrvatima ali se uvrijedio na neke Milanovićeve izjave pa neće. Pa kad je dao neke izmjene, vidi hoće i oni su zaslužni za nešto gdje nema zasluge jer to nije nešto što ide u korist Hrvatima.”

Kaže da pozdravlja aktivnosti predsjednika Zorana Milanovića zadnjih mjeseci oko pitanja Hrvata u BiH. Ponovno se osvrnuo i na HDZ i njihovu ulogu kada su u pitanju problemi Hrvata u BiH.

“Lijep test koliko HDZ doista podupire Hrvate u BiH će biti za ovaj zaključak da se Komšića proglasi personom non-grata”, dodaje Raspudić i navodi da to nije komplicirano.

Nakon ovih izbora, kakva je budućnost Hrvata u BiH? “Vrlo neizvjesna. To je narod koji iseljava, stagnira. Ako se nastavi ovo stanje, bojim se da će demografska slika Hrvata u sljedećem izbornom ciklusu biti takva da će teško držati glavu iznad vode”, smatra Raspudić.

Ponovio je da HDZ nema veze s ovim izmjenama u BiH. “Plenković je briselski poslušnik, oni su potpuno beznačajni, mali miševi koji gledaju buduće europske karijerice, nemaju odlučnosti da se suprostave odluci nalogodavaca iz Bruxellesa, Berlina ili SAD-a.”