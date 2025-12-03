Bivša čelnica vanjske politike EU-a Mogherini optužena za prijevaru i korupciju

Bivša čelnica europske vanjske politike Federica Mogherini i još dvije osobe službeno su optužene za prijevaru u javnoj nabavi i korupciju, sukob interesa te kršenje profesionalne tajne, priopćio je u srijedu Europski ured javnog tužitelja (EPPO).
Troje pojedinaca uhićeno je u utorak u sklopu istrage o prijevarama u EU-u, a sada su pušteni na slobodu dok se istraga nastavlja, objavio je EPPO, dodajući da se ne smatra da postoji rizik od bijega, javlja Reuters.
EPPO je ostale dvije osumnjičene osobe opisao kao visokog službenika na Europskom koledžu u Brugesu i visokog dužnosnika Europske komisije. Tri izvora rekla su Reutersu da je jedan od uhićenih visoki diplomat EU-a Stefano Sannino.
Federica Mogherini ni Sannino nisu bili dostupni za komentar.
„Sve osobe smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima u Belgiji“, dodao je EPPO.
Njihova uhićenja uslijedila su nakon pretresa u diplomatskoj službi EU-a u Bruxellesu, na Europskom koledžu – elitnom sveučilištu u Brugesu koje obrazuje mnoge europske dužnosnike – te u domovima osumnjičenih.
Mogherini je bila visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te šefica diplomatske službe Unije od 2014. do 2019. godine. Godine 2020. postala je rektorica Europskog koledža.
Prema EPPO-u, istraga se odnosi na „sumnje u prijevaru povezanu s programima osposobljavanja mladih diplomata financiranima iz EU-a“.
Mogherini i Sannino, oboje talijanski državljani, dobro su poznati u diplomatskim krugovima u Bruxellesu, a vijest o njihovim uhićenjima odjeknula je kao šok u zajednici EU-a.
