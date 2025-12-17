zabrana uvoza ruskog plina
Europski parlament potvrdio "povijesnu" odluku
Europski parlament u srijedu je potvrdio postepenu i potpunu zabranu uvoza ruskog prirodnog plina do kraja 2027. godine koja će vrijediti i nakon eventualnog postizanja mira u Ukrajini.
Parlament je u srijedu izglasao novi zakon s 500 glasova za, 120 protiv i 32 suzdržanih.
„Argument da ne možemo zamijeniti ruski plin nije istinit – mi to možemo i već smo to napravili”, rekla je dan ranije jedna od izvjestiteljica Parlamenta za taj zakon, Latvijka Inese Vaidere.
Potražnja za tim energentom u posljednje dvije godine pada, opskrba plinom je puno diverzificiranija, a zalihe LNG-ja rapidno rastu, nastavila je pučanka.
Naglasila je da Rusija nije bila pouzdan partner ni prije napada na Ukrajinu jer je manipulirala tokovima plina.
„Energetika i agresija u tom su slučaju isprepleteni”, rekla je zastupnica, pa dodala da će zabrana vrijediti i nakon postizanja mira u Ukrajini.
Vaidere je podsjetila i da je EU od početka tog rata Rusiji isplatila više od 216 milijardi eura za fosilna goriva, te joj i dalje daje 40 milijuna dnevno.
Ville Niinisto, drugi izvjestitelj, u raspravi u utorak rekao je da Rusiji izvoz plina nikad nije bilo pitanje trgovine, nego „manipulacija, iznuda i kontrole”.
Bivši finski ministar ekologije, sada zastupnik zelenih, istaknuo je da EU mora povećati uvoz LNG-ja, investirati u obnovljive izvore energije i raditi na energetskoj efikasnosti.
Povjerenik Europske komisije za energetiku Dan Jorgensen u raspravi je rekao da EP često donosi važne odluke, ali rijetko neku poput te koja će „biti primijećena i u Moskvi i u Washingtonu i diljem svijeta”.
„To će oduzeti stvarni novac iz Putinove ratne škrinje”, zaključio je Danac.
"Odluka koju smo sada donijeli o zabrani uvoza ruskog plina je povijesna. I mislim da me vjerojatno najviše čini ponosnim činjenica da ovo nije nešto što radimo privremeno. Ovo nije nešto što ćemo revidirati za šest mjeseci. A onda, ako nam to bude odgovaralo iz domaćih ekonomskih razloga, mogli bismo ponovno početi uvoziti plin. Čak i ako bude mira. Ne, ovo je ne. I to je nikad više. Niti jedne molekule. Ne možemo ponoviti pogreške iz prošlosti", rekao je Danac.
Članice EU-a, osim Mađarske i Slovačke, početkom prosinca usuglasile su da će do kraja 2027. u potpunosti prestati uvoziti ruski plin. Nakon potvrde Parlamenta u srijedu preostaje formalno usvajanje zakona u Vijeću EU-a početkom iduće godine. Usprkos protivljenju Slovačke i Mađarske toj pravno obvezujućoj zabrani, očekuje se da će ta odluka biti lako potvrđena.
U raspravi u utorak sudjelovao je i hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier koji je odluku Parlamenta također nazvao "povijesnom", ali i pozvao na potpunu neovisnost o ruskim energentima, što podrazumijeva i naftu. Europska komisija najavila je da će početkom iduće godine predstaviti prijedlog i za zaustavljanje isporuke iz Rusije i tim energentom.
Stier je, referirajući se na Mađarsku i Slovačku, kazao kako danas i dalje postoje članice EU-a koje imaju izuzeće od zabrane uvoza ruske nafte, što nije potrebno jer "alternativa danas postoji".
"Ona se zove Janaf, a već danas može osigurati opskrbu neruskom naftom" tim državama, naglasio je hrvatski pučanin.
