Europski parlament potvrdio "povijesnu" odluku

"Odluka koju smo sada donijeli o zabrani uvoza ruskog plina je povijesna. I mislim da me vjerojatno najviše čini ponosnim činjenica da ovo nije nešto što radimo privremeno. Ovo nije nešto što ćemo revidirati za šest mjeseci. A onda, ako nam to bude odgovaralo iz domaćih ekonomskih razloga, mogli bismo ponovno početi uvoziti plin. Čak i ako bude mira. Ne, ovo je ne. I to je nikad više. Niti jedne molekule. Ne možemo ponoviti pogreške iz prošlosti", rekao je Danac.