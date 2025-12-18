"Piletić je odavno trebao ponuditi ostavku. Za početak, treba se ispričati svima koje je nazvao ulicom"

"Mislim da je ministar Piletić to odavno trebao učiniti. Ovo je još jedan fail ministra Piletića koji je, u trenutku kada je struka upozoravala, udruge osoba s invaliditetom jasno upozoravale i napravile prosvjede na kojem smo čuli potresna svjedočanstva kako je u ovoj zemlji živjeti s invaliditetom i bez obzira na to, oporba je bila protiv i upozoravali smo, a on je to ignorirao. Na Odboru za zdravstvo imali smo točku gdje smo se bavili inkluzivnim dodatkom, a HDZ-ovi zastupnici nisu došli i nije došao nitko iz Ministarstva. Oni ne smatraju da o tome trebaju razgovarati. 15 tisuća ljudi je umrlo čekajući inkluzivni dodatak jer ih se nije stiglo izvještačiti. Taj zakon je također diskriminatoran u nizu odredbi. Onda se još dodatno ne provodi, kao što se ne provodi ni ovaj jer država ne osigurava kapacitete za provedbu zakona."