Kekin o odluci Ustavnog suda:
"Piletić je odavno trebao ponuditi ostavku. Za početak, treba se ispričati svima koje je nazvao ulicom"
Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o odluci Ustavnog suda koji je usvojio ogromnu većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
Podsjetimo, ogromnu pobjedu ostvarile su osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihove obitelji jer su na Ustavnom sudu uspjele srušiti diskriminatorne i nepravedne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
"Država ne osigurava kapacitete za provedbu zakona"
Ivana Kekin odgovorila je na pitanje trebali li ministar Marin Piletić ponuditi ostavku:
"Mislim da je ministar Piletić to odavno trebao učiniti. Ovo je još jedan fail ministra Piletića koji je, u trenutku kada je struka upozoravala, udruge osoba s invaliditetom jasno upozoravale i napravile prosvjede na kojem smo čuli potresna svjedočanstva kako je u ovoj zemlji živjeti s invaliditetom i bez obzira na to, oporba je bila protiv i upozoravali smo, a on je to ignorirao. Na Odboru za zdravstvo imali smo točku gdje smo se bavili inkluzivnim dodatkom, a HDZ-ovi zastupnici nisu došli i nije došao nitko iz Ministarstva. Oni ne smatraju da o tome trebaju razgovarati. 15 tisuća ljudi je umrlo čekajući inkluzivni dodatak jer ih se nije stiglo izvještačiti. Taj zakon je također diskriminatoran u nizu odredbi. Onda se još dodatno ne provodi, kao što se ne provodi ni ovaj jer država ne osigurava kapacitete za provedbu zakona."
"Trebao bi se ispričati"
"Bilo bi primjereno da se ministar Piletić za početak ispriča svima onima koje je nazvao ulicom, a onda postupio u skladu s odgovornošću koju ima. Da preuzme odgovornost da je zapravo pogriješio, krivo procijenio, ponizio ljude, diskriminirao ih i sa svojom većinom donio zakon koji ih dalje diskriminira", dodala je.
