Ravnatelj posjetio stradale maturante: “Hrabri su, dobro se drže”

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine u Labinu posjetio je u pulskoj bolnici osam maturanata ozlijeđenih u prevrtanju traktorske prikolice tijekom proslave zadnje dana nastave. Maturanti se dobro oporavljaju, a jedan je operiran.

Ravnatelj labinske škole Đani Žufić govorio je za Dnevnik HTV-a o nesreći te komentirao je li se nesreća maturanata mogla spriječiti, ali i kako utjecati na mlade.

“I mi sami se uvijek pitamo. Koliko god tim mladima govorimo i upozoravamo ih na sve posljedice koje se mogu dogoditi, pogotovo kad koriste prijevozna sredstva, nikako da to dopre do njihovih ušiju. Stalno ih upozoravamo i dok se nešto ne dogodi, nažalost, oni nisu toga svjesni.I ove školske godine, 15. svibnja razrednici su održali roditeljske sastanke upravo da upozore roditelje, ali nažalost, dogodilo se to što se dogodilo”, rekao je Žufić.

Novi detalji nesreće kod Labina, objavljeno tko je vozio traktor s maturantima

Ravnatelj kaže kako je Ministarstvo odobrilo interventni tim koji će pružati psihološku podršku roditeljima, učenicima i školskom osoblju. Žufić je danas posjetio ozlijeđene maturante u Općoj bolnici Pula.

“Sad mi je malo lakše, kad sam vidio koliko su oni hrabri, da se dobro drže, i neki će se uskoro vratiti svojim kućama. Ja im želim brz i uspješan oporavak. Još imamo učenicu i učenika u riječkoj bolnici, njih planiram posjetiti čim uvjeti budu omogućavali”, kaže Žufić.

Ravnateljica bolnice: Nijedan maturant nije u životnoj opasnosti

Ravnateljica pulske Opće bolnice Irena Hrstić kaže da se osmero maturanata zadržanih u bolnici dobro oporavlja.

“Ništa se nije pogoršalo. Nema novih dolazaka, što je najvažnije. Nema nijednog maturanta koji je u životnoj opasnosti. Jučer je jedan operiran, danas će biti drugi, a treći će proći bez operacije”, govori Hrstić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.