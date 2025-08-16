Reuters: Putin na Aljasci nije dobio sve što je htio

Trump, sudeći prema informacijama koje su do sada objavljene, također nije učinio ono čega su se neki ukrajinski i europski političari najviše bojali i prodao Kijev sklapanjem dogovora mimo ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskija.

Trump je jasno dao do znanja da je na Zelenskiju hoće li se složiti ili ne s idejama o zamjeni teritorija i drugim elementima mirovnog rješenja o kojima je američki predsjednik razgovarao s Putinom na Aljasci. No iz prethodnog primjera napada na Zelenskija u Bijeloj kući u veljači jasno je da se Trump može brzo okrenuti protiv njega ako misli da ukrajinski vođa ne surađuje konstruktivno.