Napori oko mira
Trump obavijestio Zelenskog o ruskim zahtjevima, stigao odgovor iz Kijeva
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da bi Ukrajina trebala postići dogovor kako bi okončala rat s Rusijom jer je „Rusija vrlo velika sila, a oni nisu“, nakon summita na kojem je, prema izvješćima, Vladimir Putin zatražio dodatni ukrajinski teritorij.
Na kasnijem brifingu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, izvor upoznat s razgovorom rekao je da je Donald Trump prenio kako je ruski čelnik ponudio zamrzavanje većine bojišnica ako ukrajinske snage predaju cijelu Donjecku oblast, industrijsku regiju koja je jedan od glavnih ciljeva Moskve, piše Reuters.
Prema istom izvoru, Zelenski je taj zahtjev odbio. Rusija već kontrolira petinu ukrajinskog teritorija, uključujući oko tri četvrtine Donjecke oblasti, u koju je ušla još 2014. godine.
Trump je također rekao da se složio s Putinom da se mir treba tražiti bez prethodnog primirja, koje su do sada Ukrajina i njezini europski saveznici – uz potporu SAD-a – zahtijevali.
Zelenski je najavio da će se u ponedjeljak sastati s Trumpom u Washingtonu, dok su europski saveznici Kijeva pozdravili Trumpove napore, ali istodobno obećali nastavak potpore Ukrajini i pooštravanje sankcija Rusiji. Prema izvoru, europski čelnici također su pozvani na razgovore u ponedjeljak.
Trumpov sastanak s Putinom u petak na Aljasci – prvi američko-ruski summit otkako je Moskva u veljači 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu – trajao je samo tri sata.
„Svi su zaključili da je najbolji način da se okonča ovaj užasan rat između Rusije i Ukrajine izravno sklapanje mirovnog sporazuma, koji bi okončao rat, a ne samo sporazuma o prekidu vatre, koji se često ne održe“, objavio je Trump na Truth Socialu.
Rusija pozdravlja Trumpov zaokret
Razne Trumpove izjave o sastanku u Moskvi će vjerojatno biti dobrodošle, jer ruska strana tvrdi da želi potpuno rješenje – a ne pauzu – ali da će to biti složeno jer su pozicije „dijametralno suprotne“.
Ruske snage mjesecima postupno napreduju. Rat – najsmrtonosniji u Europi u posljednjih 80 godina – prema analitičarima je usmrtio ili ranio više od milijun ljudi s obje strane, uključujući tisuće ukrajinskih civila.
Prije summita Trump je govorio da neće biti zadovoljan osim ako se ne postigne prekid vatre. No nakon njega izjavio je da će, nakon razgovora sa Zelenskijem u ponedjeljak, „ako sve bude u redu, tada zakazati sastanak s predsjednikom Putinom“.
Razgovori u ponedjeljak prizivaju uspomene na sastanak u Ovalnom uredu Bijele kuće u veljači, kada su Trump i potpredsjednik JD Vance Zelenskome javno uputili grube kritike.
Zelenski je rekao da je spreman sastati se s Putinom.
Putin, međutim, nije pokazao nikakav pomak u dugogodišnjim ruskim stavovima o ratu i javno nije spominjao sastanak sa Zelenskijem. Njegov savjetnik Jurij Ušakov rekao je ruskoj državnoj agenciji TASS da trostrani summit nije bio predmet razgovora.
U intervjuu za Fox Newsovog Seana Hannityja, Trump je nagovijestio da su on i Putin razgovarali o teritorijalnim ustupcima i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, te da su se „uvelike složili“.
„Mislim da smo prilično blizu dogovora“, rekao je, dodavši: „Ukrajina se mora složiti. Možda će reći ‘ne’.“
Na pitanje što bi savjetovao Zelenskome, Trump je odgovorio: „Mora se postići dogovor.“
„Gledajte, Rusija je vrlo velika sila, a oni nisu“, zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare