Merz: Bolji brzi sporazum nego tjedni prekid vatre bez napretka

U odvojenom razgovoru za njemačku televizijsku kuću n-tv, Merz je rekao da ne misli da će se Zelenski suočiti s teškom situacijom u razgovoru s Trumpom kao što je to bio slučaj u veljači, kada su se dvojica čelnika sukobila u izvanrednoj razmjeni mišljenja pred svjetskim medijima u Bijeloj kući.