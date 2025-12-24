Revizija otkrila nepravilnosti kod 13 stranaka, među njima i Domovinski pokret

Revizijom su obuhvaćeni i Općina Mljet te Osnovna škola Mladost iz Jakšića, pri čemu su u oba slučaja iskazana uvjetna mišljenja i o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja. Uvjetno mišljenje dobio je i Hrvatski atletski savez, u kojem je financijska revizija provedena prvi put, i to zbog nepravilnosti u planiranju, računovodstvenom poslovanju i javnoj nabavi.