Riješene pljačke zaštitarskih kombija. Uhićena dva stranca, ukrali više od 300.000 eura

Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac, poručuju iz policije.