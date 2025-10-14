Poziv svjedocima
Autom u Novom Zagrebu udario ženu u Corsi i pobjegao. Traži ga policija
Policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192
U petak 10. listopada oko 15.50 sati u Novom Zagrebu, na raskrižju Avenije Dubrovnik, Stonske ulice i Ulice Viktora Kovačića, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozačica osobnog automobila marke Opel Corsa crne boje i nepoznati vozač nepoznatog osobnog automobila tamne boje, koji se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja, poručuju iz PU zagrebačke.
U prometnoj nesreći vozačica osobnog automobila lakše je ozlijeđena. Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192, dodaju iz policije.
