Autom u Novom Zagrebu udario ženu u Corsi i pobjegao. Traži ga policija

N1 Info
14. lis. 2025. 11:05
Stop policija, znak stop, policijski auto, policijsko vozilo
PU krapinsko-zagorska

Policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192

U petak 10. listopada oko 15.50 sati u Novom Zagrebu, na raskrižju Avenije Dubrovnik, Stonske ulice i Ulice Viktora Kovačića, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozačica osobnog automobila marke Opel Corsa crne boje i nepoznati vozač nepoznatog osobnog automobila tamne boje, koji se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja, poručuju iz PU zagrebačke.

U prometnoj nesreći vozačica osobnog automobila lakše je ozlijeđena. Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192, dodaju iz policije.

