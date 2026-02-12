Rinčić "zgrožena" premlaćivanjem 16-godišnjaka: Nabavljamo nove kamere za javne površine

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je u četvrtak kako je zgrožena incidentom u samom središtu Rijeke, u kojem je u srijedu pretučen 16-godišnji mladić, i izrazila nadu da će se ozlijeđeni brzo oporaviti, a počinitelji biti primjereno kažnjeni.
"Prema mojim informacijama, jedan od počinitelja je identificiran, nadam se da će ubrzo i ostali te da će uslijediti primjereno kažnjavanje", rekla je Iva Rinčić novinarima.
Naglasila je da Rijeka neće tolerirati nasilje i najavila "još višu razinu proaktivnosti. "Bez obzira na ovaj događaj, sljedećeg tjedna imamo dogovoren sastanak s PU primorsko-goranskom na temu sigurnosne situacije u Rijeci, nabavljamo nove kamere za javne površine i pojačat ćemo edukaciju, prije svega među mladima", kaže gradonačelnica.
Također će potaknuti snažnije djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta, pokrenutog na Gradskom vijeću 2019. godine. Rinčić je istaknula da se prije svake veće manifestacije u gradu održavaju preventivni sastanci s predstavnicima policije. Tako je i u slučaju Riječkog karnevala, za koji se očekuje da će proći u najboljem redu, rekla je.
U središtu Rijeke su u srijedu oko 4.30 sata tri muškarca pretukla 16-godišnjeg mladića i nanijela mu teške tjelesne ozljede. Tukli su ga i nakon što je pao na tlo ie potom pobjegli, a 20-godišnjaku, koji je bio u društvu sa 16-godišnjakom, nanijeli su lakše ozljede. U četvrtak ujutro je PU primorsko-goranska izvijestila da je uhićen jedan od počinitelja i predan pritvorskom nadzorniku.
