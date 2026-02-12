Rinčić "zgrožena" premlaćivanjem 16-godišnjaka: Nabavljamo nove kamere za javne površine

U središtu Rijeke su u srijedu oko 4.30 sata tri muškarca pretukla 16-godišnjeg mladića i nanijela mu teške tjelesne ozljede. Tukli su ga i nakon što je pao na tlo ie potom pobjegli, a 20-godišnjaku, koji je bio u društvu sa 16-godišnjakom, nanijeli su lakše ozljede. U četvrtak ujutro je PU primorsko-goranska izvijestila da je uhićen jedan od počinitelja i predan pritvorskom nadzorniku.