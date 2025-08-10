Romi, Talijani, Rusini… Tko sve bira 89 vijećnika u listopadu?

Hrvati iz svojih redova trebaju izabrati sedam vijećnika u šest općina u kojima su u manjini, po jednog u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu i Trpinji, a dva u Kistanjama. U odnosu na prije četiri godine, veći je i broj vijećnika i broj općina u kojima Hrvati dopunski biraju, 2021. godine birali su tri vijećnika u tri općine: Borovu, Trpinji i Jagodnjaku.