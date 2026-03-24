Uz bivšeg HDZ-ovog načelnika za milijunsku korupciju osumnjičeno još šest pomagača

Uz bivšeg HDZ-ovog načelnika Gradine Marka Ajčeka zbog sumnje u milijunsku korupciju i pranje novca osumnjičeno je još šest pomagača, neslužbeno se doznaje dok će se tužiteljstvo i policija oglasiti nakon ispitivanja privedenih u osječkom Uskoku.
Istražitelji, kako se doznaje, sumnjiče Ajčeka da je namještao poslove s općinom i tako zlorabio položaj, uz pomoć suosumnjičenih vlasnika tvrtki koji su navodno prali nezakonito stečeni novac.
Nepravilnosti u radu te općine u Virovitičko-podravskoj županiji još 2021. je utvrdila i državna revizija koja je ukazala na propuste u poslovaju i milijunske dugove.
Revizija je, među ostalim, otkrila sumnjive isplate za neobavljene usluge poput održavanja cesta i rušenja kuća, a općina je navodno neke obveze podmirila i dvaput, a naknadno nije tražila povrat sredstava.
Uskok i policija su ranije izvijestili da su na slatinskom i zadarskom području u tijeku uhićenja i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji poput pretresa koje po nalogu Uskoka zbog sumnje u korupciju i pranje novca provodi Policijska uprava virovitičko-podravska.
U policiji kažu da će po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih dostaviti kaznenu prijavu Uskoku.
Nakon ispitivanja osumnjičenika Uskok će odlučiti hoće li pokrenuti istragu, a zatraži li za osumnjičene i istražni zatvor o tome će odlučivati sudac istrage osječkog Županijskog suda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
