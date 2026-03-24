VIDEO / Trump se usred govora okrenuo prema suradniku: Ti si prvi rekao da napadnemo Iran!
Predsjednik Donald Trump iznio je novu verziju okolnosti koje su dovele do pokretanja Operacije Epic Fury, sugerirajući da je ministar obrane Pete Hegseth bio posebno entuzijastičan oko bombardiranja.
Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je, čini se, pokušao svaliti krivnju za sukob s Iranom na ministra obrane Petea Hegsetha, piše The Independent.
Govoreći na okruglom stolu s vojnim i sigurnosnim dužnosnicima u Memphisu, Tennessee, predsjednik je o okolnostima koje su dovele do pokretanja Operacije Epic Fury 28. veljače rekao: „Nazvao sam Petea, nazvao sam generala [Dana] Cainea, nazvao sam puno naših sjajnih ljudi – imamo puno sjajnih ljudi – i rekao sam: ‘Razgovarajmo.’
„‘Imamo problem na Bliskom istoku. Imamo državu, Iran, koja je 47 godina bila izvor terorizma i vrlo je blizu da ima nuklearno oružje.’
„‘Možemo nastaviti i povećavati broj s 50.000 na 55 i 60 bez kraja, ili možemo stati i napraviti kratko putovanje na Bliski istok i ukloniti veliki problem.’
„A Pete, mislim da si ti bio prvi koji se javio i rekao: ‘Idemo to učiniti jer im ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.’ Tako da sada vodimo zaista dobre razgovore. Počeli su sinoć, hm, pomalo, i večer prije toga…”
Teheran odbacio tvrdnje da se vode razgovori
Predsjednikova ranija tvrdnja tog dana da su članovi njegove administracije vodili „vrlo dobre i produktivne” razgovore o prekidu vatre s Teheranom odbačena je od strane iranskog režima, u ironično „trumpovskom” tonu, kao „lažna vijest”.
Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, rekao je: „Nisu vođeni nikakvi pregovori sa SAD-om, a lažne vijesti koriste se za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima i za izvlačenje iz močvare u kojoj su SAD i Izrael zaglavili.”
Upitan o iranskom poricanju, predsjednik je prije ukrcaja u Air Force One rekao: „Pa, morat će si nabaviti bolje stručnjake za odnose s javnošću. Imali smo vrlo snažne razgovore. Gospodin [Steve] Witkoff i [Jared] Kushner vodili su ih. Prošli su savršeno.”
Iran je odgovorio pokretanjem novog vala raketnih napada na američke i savezničke ciljeve diljem Zaljeva u ponedjeljak navečer, što je pokrenulo sirene za zračnu uzbunu u Tel Avivu i šire te predstavljalo dodatni izazov Trumpovoj odlučnosti.
Administracija je ponudila različita objašnjenja za svoju odluku da se pridruži izraelskom napadu na Iran, uključujući tvrdnje da je Teheran obnovio pokušaje izgradnje nuklearne bombe i predstavljao neposrednu prijetnju SAD-u, unatoč tome što je Trump tvrdio da je njihove sposobnosti „uništio” ciljanim napadima tijekom prošlogodišnje Operacije Midnight Hammer.
Napadi su uspjeli u svom primarnom cilju jer je prvog dana operacije ubijen ajatolah Ali Hamnei, čime je okončana njegova 47-godišnja vladavina kao vrhovnog vođe.
Hegseth kao javno lice sukoba
Međutim, sukobi su doveli do uzvratnih napada na ciljeve diljem regije, smrti 13 američkih vojnika do sada te naglog rasta globalnih cijena goriva nakon što je Teheran uspostavio kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi petina svjetske nafte.
Prije dolaska u Memphis u ponedjeljak, Trump je tvrdio da SAD nije mogao predvidjeti iranski odgovor na napade, rekavši novinarima: „Pogledajte kako je Iran neočekivano napao sve te zemlje oko sebe. To se nije trebalo dogoditi – nitko o tome nije ni razmišljao.”
No Reuters je ranije izvijestio da je predsjednik bio upozoren da bi se upravo to moglo dogoditi ako napadne.
S druge strane, Hegseth je postao javno lice sukoba, koristeći agresivnu retoriku s govornice u Pentagonu, hvaleći američku „ubojitost” i prekoravajući novinare zbog nedovoljno pozitivnog izvještavanja o razaranju.
