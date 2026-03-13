Sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj nalazi se u dubokoj strukturnoj i sistemskoj krizi jer, unatoč zakonskim standardima zaštite korisnika, ne osigurava osnovne uvjete za njihovu provedbu, upozorila je u petak predsjednica udruge NovisS - Nova vizija socijalne skrbi Nela Pamuković.
Oglas
"Stručni radnici nalaze se u svojevrsnom sendviču između nerealnih očekivanja javnosti i kroničnog nedostatka resursa, dok se ključne odluke često donose bez uvida u stvarne kapacitete na terenu", rekla je Pamuković na konferenciji za novinare uoči Svjetskog dana socijalnog rada.
Konferencija udruge Noviss i inicijative "Od šutnje do promjene" je održana u vrijeme tzv. bijelog štrajka zaposlenika u sustavu socijalne skrbi. Pamuković je istaknula da su u štrajk, koji traje od 2. ožujka, zasad uključena 24 područna ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, od ukupno više od 80, dok su podršku uputili i pojedini uredi koji se formalno nisu uključili.
Pamuković je rekla da iz pojedinih ureda dolaze informacije o pritiscima na zaposlenike koji sudjeluju u štrajku.
"Povratne informacije su da postoji zastrašivanje. Događa se prozivanje na razgovore onih koji sudjeluju u bijelom štrajku", rekla je.
Dodala je da zasad nije bilo sastanka s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, iako je inicijativa zatražila razgovor.
Objasnila je da ideja bijelog štrajka nije obustava rada nego provođenje stručnog rada prema pravilima struke.
"Rješavaju se svi stari predmeti, a novi se ne uzimaju dok se postojeći ne završe kako bi se pokazalo koliki je stvarni manjak socijalnih radnika u sustavu", rekla je Pamuković.
Predstavnici udruge upozorili su na 17 ključnih problema u sustavu, među kojima su kronični manjak smještajnih kapaciteta za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom, kriza udomiteljstva, prekomjerna birokratizacija, loši radni uvjeti te zastarjela infrastruktura.
Profesor sa Studijskog centra socijalnog rada Nino Žganec rekao je da je sustav socijalne skrbi izrazito centraliziran te da je nužno uvesti realne normative opterećenja stručnih radnika i provesti debirokratizaciju.
"Potrebno je definirati maksimalan broj korisnika po stručnom radniku kako bi se osigurala kvaliteta rada i spriječilo sagorijevanje", rekao je Žganec.
Upozorio je i da većina korisnika socijalne skrbi živi u zajednici, a ne u institucijama, zbog čega je nužno snažnije razvijati socijalne usluge u zajednici.
"Socijalne usluge u zajednici ključne su za podršku korisnicima, ali u Hrvatskoj još uvijek nisu dovoljno razvijene", dodao je.
Predstavnica inicijative "Od šutnje do promjene" Dubravka Smolić rekla je da su loši uvjeti rada u sustavu socijalne skrbi godinama stvarali nezadovoljstvo među stručnim radnicima.
"Shvatili smo da šutnjom nećemo postići ništa i da moramo pokretati pozitivne promjene u sustavu i društvu", rekla je Smolić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas