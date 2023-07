S kim će koalirati IDS: S HDZ-om nećemo pričati, s SDP-om imamo bolna iskustva

Podijeli :

Prdsjednik IDS-a Dalibor Paus gostovao je u Novom danu gdje je pričao o nadolazećim parlamentarnim izborima.

“Nismo nikada do sada apsolutno samostalno izlazili na izbore, uvijek je to bilo u nekoj koaliciji. Prihvatljiva nam je svaka koalicija sa strankama s kojima smo do sada u raznim izbornim ciklusima biil u koaliciji – poput PGS-a, drugih regionalnih stranaka, Stranke umirovljenika, Unije kvarnera. Stranke koje su nama bliske. Bili smo već u koaliciji s SDP-om, ali to sada nije ni razgovarano, niti je to trenutno opcija”, otkriva Paus.

Paus je rekao kako IDS nije službeno razgovarao ni s HDZ-om.

“S HDZ-om nećemo ni razgovarati o koaliciji jer nismo nikada ni bili u koaliciji. Od SDP-a nije došla nikakva inicijativa, a ni mi nismo davali inicijativu. Imamo bolna iskustva s koaliranjem s SDP-om. Imamo relativno dobre odnose na nacionalnoj razini, ali ovi odnosi na našoj lokalonoj razini od 2013. do ovamo nisu baš tako sjajni i ta opcija nam i nije nekako po volji”, kaže Paus.

Osvrnuo se i na to što je IDS izgubio neke istarske gradove na posljednjim lokalnim izborima.

“Taj gubitak gradova se dogodio jer su građani bili nezadovoljni onima koji su upravljali u tom trenutku u tim jedinicima, nije to prepoznato, možda nisu zamijenjeni ljudi u tim mjestima. U svakom slučaju osim što smo mi izgubili na tim izborima čini mi se da su izgubili i građani. U Puli, ako gledamo nezavisnu listu gospodina Zoričića, puno je obećavano, a jako malo je napravljeno. Mislim da su i građani svjesni da se u prethodnim mandatima bolje upravljalo gradom.”

“Moja pozicija u IDS-u je čvrsta, imam podršku sigurnog predsjedništva. Radimo na terenu, provodimo program zajedno sa županijskom skupštinom. Što se tiče jedinica lokalne samouprave, svi gradovi kojima mi upravljamo, usudio bih se reći, jedni su od najrazvijenih gradova u Hrvatskoj. Tako da mislim da građani prepoznaju kvalitetu. Kad vas netko 30 godina za redom bira to znači da ostavljate neki rezultat iza sebe. IDS je ostavio rezulatat i Istra je najrazvijenija regija i građani to prepoznaju i mislim da ćemo vratiti povjerenje.”

