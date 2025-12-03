Sabor: Novi paket poreznih izmjena donosi rasterećenje za poduzetnike

Radi se o izmjenama Općeg poreznog zakona i izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te izmjenama Zakona o porezu na dobit i izmjenama Zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, koje se donose po hitnom postupku zbog usklađivanja s odredbama Zakona o fiskalizaciji odnosno fiskalizacije 2.0 koja kreće od početka 2026. godine.